Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве возбудило ряд дел против ветеринарных клиник, которые предлагали услуги диагностики, вакцинации и лечения кошек и собак от коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила пресс-служба управления.

27 марта в Бельгии был зафиксирован первый случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке.

При этом китайские биологи выяснили, что кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.

В то же время Роспотребнадзор подтвердил, что домашние животные не могут выступать в качестве переносчиков нового типа коронавируса.

О первом случае заражения животного новым коронавирусом сообщалось в конце февраля. Собаку из Гонконга поместили на карантин после того, как тест на инфекцию показал «слабо положительный» результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось. При этом у хозяйки питомца был обнаружен коронавирус.

В конце декабря прошлого года в китайском Ухане произошла вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус нового типа SARS-CoV-2.

Инфекция быстро распространилась на другие страны, к 17 апреля число заболевших в мире, по данным Worldometer, превысило 2,2 млн.