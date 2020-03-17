Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) пока не получала жалоб на рост цен или дефицит социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса. Госкомпаниям рекомендовано учитывать временный характер ситуации при принятии решений по инвестиционным и операционным расходам.

В этот же день пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

15 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациента, а умерли 7177 человек.