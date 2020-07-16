Разногласия по-прежнему остаются у государств-членов Евросоюза по разным аспектам плана восстановления экономики ЕС накануне первого очного саммита после начала пандемии коронавируса 17-18 июля в Брюсселе, сообщил журналистам в четверг высокопоставленный представитель Евросоюза.

«Нет гарантий того, что мы сумеем достичь соглашения. Остается достаточно много противоречий», — сказал европейский представитель.

По его словам, разногласия касаются объемов многолетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы, баланса между субсидиями и кредитами, критериев предоставления государствам помощи.

Представитель ЕС пояснил, что Европейский совет может сделать новое предложение по плану восстановления ЕС и многолетнему бюджету, исходя из позиций государств-членов, которые будут озвучены в ходе саммита.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС. Изначально проекты фонда и бюджета были подготовлены Еврокомиссией, но из-за возражений ряда государств Мишель после серии двусторонних консультаций внес некоторые изменения.

Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде кредитов. Эти средства Еврокомиссия планирует привлечь на финансовых рынках от имени ЕС.

Согласно предложению главы Евросовета, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году в зависимости от экономических показателей конкретных стран. Все средства фонда в любом случае должны быть освоены до 2026 года.

Также на саммите будет обсуждаться финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

По данным европейских СМИ, противоречия сохраняются между странами севера и юга Европы по вопросам соотношения субсидий и кредитов в плане восстановления. В частности, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания больше поддерживают выделение кредитов, в то время как наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания рассчитывают на субсидии.