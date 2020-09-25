В Европе выпустилинабор игрушечных солдатиков под названием Red Storm Over Europe («Красный шторм над Европой»), изображающий советских воинов-освободителей пьяницами и мародерами. На оскорбительную миниатюру обратилвнимание журналист Евгений Поддубный.

Набор состоит из четырех фигурок — советские солдаты покидают Европу с добычей: картинами, часами, тростью, статуэткой и одеждой. Одна из фигурок изображена с бутылкой алкоголя в руках. Наружность у всех четырех солдат крайне неприятная.

«Пропаганда она такая. Она даже в фигурках», — написал Поддубный в своем телеграм-канале.

Он отметил, что не знает, кто владеет компанией-производителем D-Day Miniature Studio, но ее сайт висит на польском хостинге.

«И это, конечно символично. Так как не было бы никакого польского хостинга без советского солдата. Очень мы, русские добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы все терпим», — заявил журналист.

Как писал «Рамблер», Польша считает СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. В Польше также называют приход в Польшу Красной Армии оккупацией, а не освобождением.