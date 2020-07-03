Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал выпуск новых печатных банкнот достоинством в пять и десять евро. На новых деньгах, которые скоро появятся в обращении в Европе, появилась подпись нынешней главы ЕЦБ Кристин Лагард. Информация об этом опубликована на официальной странице регулятора в Twitter.

В обращение купюры запустят со следующей недели. До этого момента в Еврозоне расплачиваются деньгами с подписями трех предшественников Лагард: Вима Дуйзенберга, Жан-Клода Трише и Марио Драги. Главой ЕЦБ Лагард стала в 2019 году. Старые банкноты останутся законным платежным средством.

В 2007-2011 годах Лагард была министром финансов Франции и получила международное признание на этом посту за умелое руководство экономикой страны в условиях глобального кризиса. С 2011 года она возглавляла МВФ.