Восстановление Европы от последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть, застопорилось. Как сообщает Bloomberg, виновниками могли стать Испания и Италия и сокращение их ВВП. Согласно данным индекса IHS Markit, который является показателем экономического здоровья, в августе объемы производства выросли только в обрабатывающей промышленности, в то время как в более крупном секторе услуг наблюдался лишь незначительный рост.

Экономист Крис Уильямсон находит, что импульс для восстановления еврозоны в целом потерян. «Осенью, вероятно, все еще будет наблюдаться сильное восстановление экономики после краха, наблюдавшегося весной», — говорит он, и подчеркивает, что властям стран ЕС все равно нужно сосредотачиваться на восстановительной политике.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года рекордно сократилась на 14,4 процента в годовом выражении. Это самое сильное снижение с начала ведения статистики (с 1995 года). В середине лета лидеры стран ЕС согласовали план по спасению ситуации, он рассчитан на 750 миллиардов евро. Большая часть этих денег — 500 миллиардов — пойдет на безвозвратные гранты для наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС.