Новые вспышки коронавируса вновь поставили под угрозу туризм в Европе. Эксперты рассматривают новые схемы въезда, например, двойное тестирование всех путешественников на COVID-19, сообщает АТОР.

В конце минувшей недели туристы из двух самых путешествующих европейских стран – Германии и Великобритании – были вынуждены скорректировать свои планы на отдых.

Правительство Германии с 15 августа отнесло Испанию (за исключением Канарских островов) к направлениям высокого риска. В среднем в стране регистрируется около трех тысяч новых случаев COVID-19.

Испания – самое популярное направление на немецком рынке: только на Майорке в середине месяца находились 30 тысяч отдыхающих из Германии.

В конце июля Великобритания также отнесла Испанию к государствам из группы риска, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из этой страны. А с 15 августа вступили в силу карантинные ограничения для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Аруба.

Это заставило многих британцев поспешить с возвращением из Франции раньше установленного срока. По информации властей, 14 августа в это стране находилось 160 тысяч английских туристов.

В штаб-квартире ЕС говорят о том, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения в Европе. Правительствам стран рекомендовано применять меры, основанные на научных данных. Например, не только смотреть на количество новых случаев за последние две недели, но и принимать во внимание стратегии и объемы тестирования.

Кроме того, обсуждается схема двойного тестирования на коронавирус, которая с 19 августа заработает в Исландии.

Все прибывающие в Исландию будут обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на коронавирус. Первый — проводится сразу по прилету, второй – на четвертый-пятый день карантина. Если оба дадут отрицательный результат, путешественникам разрешат прервать изоляцию.

На практике это означает, что туристы и бизнес-путешественники могут быстрее продолжить свою поездку, а граждане страны – выйти на работу. Например, в этом случае немцам и британцам было бы разрешено ездить на Майорку, при возвращении с которой на карантине пришлось бы посидеть всего пять дней.