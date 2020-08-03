На нынешних президентских выборах решается судьба Белоруссии, заявил спецдокладчик Европарламента по Белоруссии Пятрас Ауштравичюс.

«Мы живем в историческое время. Мы видим, что борется прошлое и будущее Белоруссии. Что есть возможность повернуть дела совсем по-другому. Стать европейской страной с открытым обществом, с развивающейся экономикой, с нормальными отношениями с соседями. Проложить новый путь отношений с Европой. А не смотреть только на одну страну, которая все время или нефть продает дешевле, или на газ цену поднимает — смотря на интересы этой страны», — заявил Ауштравичюс в интервью белорусскому YouTube-проекту ZUBR канала «Страна для жизни».

По его словам, эти исторические события «нас всех, демократов и в Литве, и в Европе вынуждают сказать свое слово и не быть равнодушными».

В этой связи спецдокладчик Европарламента призвал белорусскую оппозицию «не остановиться и идти до конца, бороться за каждый голос, чтобы он стал внесен в бюллетень в поддержку того кандидата, за которого он был подан».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.