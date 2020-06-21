Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1981, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1981 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 102 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся восемь пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.