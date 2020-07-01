C 1 июля в Эстонии отменяются некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, сообщила в среду пресс-служба правительства.

«С 1 июля можно проводить публичные мероприятия и спортивные соревнования со зрителями в помещении при участии до 500 человек, на открытом воздухе при участии до 1000 человек. Ночные клубы и другие развлекательные заведения могут снова открыть двери не более, чем для 100 человек»,- говорится в сообщении.

По данным Эстонского футбольного союза, с 1 июля, болельщики вновь смогут посещать матчи чемпионата страны по футболу. Согласно действующим правилам, на стадион будут допускаться не более 1000 человек. Эта цифра включает себя как самих футболистов, тренеров и других сотрудников клубов, так и персонал, связанный с организацией матчей.

«На трибунах желательно сидеть по двое, либо вместе с членами семьи или близкими друзьями. Но необходимо соблюдать дистанцию в два метра до других зрителей»,-отмечает футбольный союз.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.