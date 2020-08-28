Правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии изменить закон о дорожном движении в части наказания за незначительное превышение скорости. Ранее комиссия предложила ввести наказание в виде так называемой «успокоительной остановки».

Речь идет о случаях превышения максимально допустимой скорости не более чем на 20 километров в час. С 1 декабря 2020 нарушители смогут выбирать между выплатой штрафа или условным штрафом вкупе со стоянкой в течение 45 минут на обочине дороги или специально выделенной площадке, передает «Интерфакс».

Сейчас за такое превышение скорости нарушителям выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр превышения. Таким образом, выбор в пользу «успокоительной стоянки» позволит сэкономить до 60 евро.

С осени прошло года в Эстонии провели эксперимент по внедрению наказания в виде «успокоительной стоянки». Идея такой меры появилась после того, как опрос водителей и анализ их поведения показал, что потеря времени и чувство стыда при поимке за нарушение вкупе с долгим оформлением документов раздражают водителей сильнее штрафов.

Напомним, российские власти уже более года обсуждают идею снижения нештрафуемого порога превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров в час. В начале декабря прошлого года против снижения нештрафуемого порога выступил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит (во всяком случае, иногда), могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 километров очень часто на машине не ловятся даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда на спидометре этого даже не видно: там все достаточно подвижно. Особенно, когда речь идет о машинах не очень новых», — сказал Медведев.

В итоге в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) были сохранены действующие штрафы за превышение скорости, хотя первая версия документа, подготовленная Минюстом, предусматривала увеличение таких штрафов в несколько раз.