Входящие в правящую коалицию Эстонии партии намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. На всенародное голосование хотят вынести предложение дополнить конституцию страны пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.

Впрочем, правительство не сформировало общую точку зрения по данному вопросу. Так, премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас недавно заявил, что не стал бы вписывать в конституцию положение о том, что браком является союз между мужчиной и женщиной.

Интерес к этому вопросу вырос после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе приняла решение не провозглашать принятые парламентом поправки к закону о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали отношения на основании закона о совместном проживании.

Закон о совместном проживании, в том числе и однополых пар, был принят парламентом в 2014 году и вступил в силу в 2016 году. Однако исполнительные акты к закону до сих пор не приняты.

Решение Кальюлайд вызвало критику со стороны некоторых политиков правящей коалиции. Так, председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что решение президента показывает необходимость прописать в конституции брак как союз мужчины и женщины.

«В свете этого решения очевидно, что надо сделать конкретные шаги для защиты института брака. Это вопрос ценностных установок, который вытекает из долгой истории и традиций института брака. Внесение в конституцию определения брака показало бы, что государство ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака, и внесло бы ясность в эстонское законодательство», — говорил Сеэдер порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Его поддержал однопартиец, глава МИД Урмас Рейнсалу.

Представитель EKRE, министр финансов Мартин Хельме заявлял в Facebook, что президент злоупотребляет своей властью, отказываясь провозглашать принимаемые парламентом законы по политическим соображениям, за что главу государства следует отстранить от занимаемой должности.

Нынешнее правительство Эстонии сформировали весной 2019 года Центристская партия, партия Isamaa и Консервативная народная партия (EKRE). По настоянию EKRE, в коалиционный договор был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по соответствующей поправке в конституцию одновременно с муниципальными выборами.