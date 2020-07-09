Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на восемь, достигнув 2011, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 2011 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Департамент здоровья объявил в среду, что если за две недели COVID-19 заразятся примерно 300 человек, в Эстонии могут быть введены новые ограничения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.