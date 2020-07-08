Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за прошедшую неделю увеличилось на восемь, достигнув 2003, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 2003 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 110 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.