Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1987, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1987 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 105 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 4 пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.