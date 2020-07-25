Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 2033, сообщил республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 2033 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 116 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента. За время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.