Организаторы первого после вспышки коронавируса физического саммита ЕС в Брюсселе приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность лидеров, сообщили представители Евросовета в Twitter.

«Лидеры ЕС проводят физическую встречу в Брюсселе впервые после вспышки COVID-19. Некоторые гигиенические меры гарантируют, что все будут в безопасности во время саммита», — говорится в сообщении.

В числе принятых перед встречей мер — использование самого большого из имеющихся в распоряжении ЕС зала для проведения саммита, вмещающего 330 посадочных мест, проветривание помещений только очищенным естественным воздухом, регулярная «глубокая» дезинфекция всех помещений, а также использование специальных дверных ручек, микрофонов, наушников и доступ к дезинфектантам для рук.

Кроме того, как пояснили в Евросовете, гостей попросили соблюдать 1,5-метровую дистанцию. А там, где это невозможно, — надевать защитные маски.

В Бельгии, где располагаются главные институты ЕС, в последние две недели фиксируют рост числа заражений коронавирусом. Известный бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст считает, что такие цифры можно считать началом второй волны эпидемии.

Первый после долгого перерыва очный саммит Евросоюза проходит в пятницу в Брюсселе. Его главной темой стал план восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.