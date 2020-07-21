Европейский совет продолжит выработку механизма увязки выдачи европейских средств странам ЕС с уважением принципа правового государства, готовится соответствующий правовой акт, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые увязаны с финансированием ЕС по итогам саммита лидеров союза в Брюсселе. О необходимости такого механизм неоднократно заявляли в Берлине, Будапешт и Варшава критикуют эту идею. Именно Венгрия и Польша, неоднократно конфликтовавшие с Брюсселем из-за политических расхождений, считаются главными адресатами этой меры.

На пресс-конференции по итогам саммита Меркель отметила, что в Еврокомиссии прорабатывается правовой акт по этому вопросу, который должен быть принят квалифицированным большинством. «Также и в Европейском совете мы будем заниматься этим вопросом, если нужно будут какие-то прояснения по возникающим вопросам», — заявила Меркель.

Она пояснила, что механизм гарантирования принципов правового государства является также и механизмом защиты финансовой стабильности в Европе, поскольку будет способствовать «транспарентности в реализации финансов».