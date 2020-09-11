Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия в Белоруссии и принудительного изгнания членов Координационного совета, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.

«Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого игнорирования норм верховенства права в Белоруссии, в частности эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета», — говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

«Европейский союз напоминает о необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом», — добавил он.

Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за «насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов».

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.