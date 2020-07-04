Европейский союз использует объективные критерии при составлении рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны, но их реализация не осуществляется автоматически и требует дополнительной оценки, сообщил Mpravda.com представитель Еврокомиссии.

Совет ЕС согласовал во вторник список третьих стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения. В списке, состоящем из 15 государств, отсутствуют Россия и США.

Как пояснили в Еврокомиссии, при определении списка стран учитывались такие показатели, как количество новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по противостоянию COVID-19, в том числе тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.

В частности, для первого списка число новых случаев заражения коронавирусом не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня (то есть, по данным европейских экспертов, примерно 16 человек на 100 тысяч населения). Таким образом, в России, к примеру, число заболевших в день по критериям ЕС для первого списка должно было составлять менее 1650 человек.

«Список стран составлен на объективных критериях. Но применение этих критериев не осуществляется механически: необходима квалифицированная оценка ситуации», — сказал представитель Еврокомиссии.

Такую оценку проводит на своих совещаниях Совет ЕС, который отвечает за составление списков. Еврокомиссия снабжает представителей европейских стран необходимыми данными для принятия решений. «Как минимум каждые две недели Совет будет пересматривать список, исходя из развития ситуации», — добавил представитель ЕК.

При этом он подчеркнул, что отсутствие какой-либо страны в списке «не означает полного запрета на поездки ее жителей» в страны ЕС. «Граждане ЕС, члены их семей и семей резидентов, те, чья поездка может считаться неотложной, по-прежнему могут путешествовать», — сказал европейский представитель.

Совет ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки в ЕС для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Принятие рекомендаций ЕС не означает, что все страны союза будут им следовать. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает исключение только для Сербии. Бельгия заявила, что будет придерживаться списка ЕС, но примет собственные рекомендации по датам и условиям снятия ограничений на основании мнения экспертов.

Примечательно, что ряд стран, вошедших в списки ЕС, пока сами не собираются открывать внешние границы. В частности, Алжир объявил, что пока не намерен восстанавливать полноценное сообщение с внешним миром. В Марокко также не установлена дата открытия внешних границ.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на «необязательные поездки» граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.