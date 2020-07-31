Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением по поводу июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, в котором отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах. Там же указывается на необходимость продолжения поиска путей мирного решения карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, на выполнении ряда положений которых настаивает Азербайджан.

"Скажу так, у Украины будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта, понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.), Республика Арцах, той реальной угрозы, которая касается безопасности нашего региона. Есть закомплексованность при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории. С этой точки зрения у нас здесь есть несогласие", — сказал Мнацаканян в интервью армянскому телеканалу "Шант".

По его словам, Ереван в течение двух лет ведет последовательную работу с украинской стороной. «С дружественным народом Украины у нас нет никаких комплексов, никаких проблемы, и мы продолжим последовательно работать в этом направлении», — сказал министр. Он добавил, что Ереван доводит до сведения Киева позицию армянской стороны.

«Мы терпеливы и продолжим это делать. Но и продолжим считать неприемлемыми позиции, оторванные от действительности, основанные на таких всеобщих подходах. Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам», — отметил министр.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.