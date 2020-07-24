В МО Армении заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией четыре раза, произведя 28 выстрелов из стрелкового оружия.

«На армяно-азербайджанской границе в ночь с 23 на 24 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия четыре раз, произведя 28 выстрелов по армянским позициям, дислоцированным близ сел Чива, Хндзорут, Мовсес, Паравакар», — написала в пятницу в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха, и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.