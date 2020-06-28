Пожар возник в воскресенье утром на территории холодильного комбината «Дзюник сарнаран» недалеко от центра Еревана, на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сигнал о пожаре в здании ООО «Дзюник сарнаран» поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления в 11.08 (10.08 мск)» — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают восемь пожарных команд, оперативная группа спасателей, задействованы три автолестницы и специальная машина службы газодымовой защиты.

«На месте происшествия находится министр по чрезвычайным происшествиям Феликс Цолакян», — отметили в пресс-службе.

Тот же холодильный комбинат горел и в августе 2019 года. Тогда армянские пожарные справились с огнем лишь на пятый день. Летом минувшего года огонь охватил 3-5 этажи здания, каждый площадью 740 квадратных метров.