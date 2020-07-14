Азербайджанские вооруженные силы применили против Армении реактивные системы залпового огня «Град», заявил во вторник представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.

«Танки — не самое тяжелое вооружение, которое применялось (Азербайджаном). Если использовались гаубицы, РСЗО «Град», то танк — не самое крупное использованное вооружение. Да, «Град» применялся», — сказал Ованнисян журналистам.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.