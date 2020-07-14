Число сбитых на армяно-азербайджанской границе беспилотных летательных аппаратов Азербайджана приближается к 10, заявил во вторник журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.

«Я точно скажу завтра, но число сбитых с 12 июня азербайджанских беспилотников, в том числе дорогостоящего БПЛА Hermes 900, превышает пять и приближается к десяти», — сказал Ованнисян.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.