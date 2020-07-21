Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 выразил уверенность, что встречи лидеров Армении и Азербайджана в дальнейшем будут организованы, но они должны быть хорошо подготовлены.

«Мы привержены содействию мирному процессу (в Карабахе — ред.) всеми средствами и путями. Встречи лидеров является частью процесса, они проходили и раньше, и я уверен, что в дальнейшем встречи тоже будут. В этом я уверен», — заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

Однако, по его словам, эти встречи должны быть тщательно подготовлены, чтобы стороны стремились к созданию прочной основы для прогресса. «Итак, министры иностранных дел непосредственным образом вовлечены и в переговоры, и в подготовку рабочей повестки для лидеров. Мы будем продолжать работать самым серьезным образом для достижения прогресса в переговорах. Таким образом, встреча лидеров будет возможной, когда мы подготовим хорошие основания для этой встречи — для того чтобы добиться прогресса в переговорах», — приводит пресс-служба слова министра.

Мнацаканян заявил также, что формат минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию работал очень эффективно. «Это очень прочная основа, очень прочная платформа, на которой все три страны — Россия, Франция и Соединенные Штаты — работали очень активно, и это было единое хорошее действие со стороны трех стран. Они продолжают вносить очень важный вклад в мирный процесс. Я считаю, что это очень позитивная роль, и мы не видим никаких причин, по которым она должна измениться», — процитировал МИД Армении своего главу.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.