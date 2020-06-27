Сотрудникам МЧС удалось потушить крупный пожар, возникший в пятницу поздно вечером в парке близ ереванского мемориала жертвам геноцида армян «Цицернакаберд», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар потушен. По предварительным данным, сгорела растительность на территории, площадью 30 гектаров. Пожарные предотвратили распространение огня на жилые территории. Ущерб ближайшим зданиям и строениям, в том числе музею-институту геноцида армян, не нанесен», — говорится в сообщении, размещенном на странице МЧС в Facebook.

Отмечается, что из-за ветра появились несколько очагов возгорания, в борьбе с огнем участвовали около 120 сотрудников МЧС. На месте находился глава ведомства Феликс Цолакян

Мемориал «Цицернакаберд» построен в память геноцида армян в Османской империи в 1915 году и символизирует скорбь по 1,5 миллиона погибших. Традиционно иностранные политики, которые посещают Армению, в том числе российские, возлагают венки к монументу как основному памятнику республики.