Сотрудники Российского центра науки и культуры в Ереване навестили и поздравили с днем ВМФ России 96-летнего ветерана флота Нерсеса Симоняна, который в нынешнем году из-за пандемии коронавируса не смог присутствовать на праздничных мероприятиях в Крыму, говорится в пресс-службе РЦНК.

«Нерсес Оганесович Симонян – краснофлотец, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения нескольких городов, в числе которых Новороссийск, Керчь и Севастополь – несколько раз посещал Крым по приглашению главы республики. В этом году, в условиях распространения пандемии, планам не суждено было сбыться. Сотрудники РЦНК в Ереване в преддверии праздника навестили героя», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях. Награждён двумя медалями «За отвагу» после освобождения Новороссийска и Севастополя, Орденом Великой Отечественной войны I степени, также имеет медали «За Победу над Германией», «Маршал Жуков», «Маршал Баграмян», «Адмирал Исаков», «За трудовую доблесть» и другие. Великую Отечественную войну он прошёл в рядах 318-й стрелковой дивизии и 89-й Таманской дивизии, был десантником, морским пехотинцем. Был тяжело ранен в боях за освобождение Севастополя.

1 из 2Нерсес Оганесович Симонян принимал участие в боях за Северный Кавказ, Новороссийск, участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях

В беседе с представителями РЦНК ветеран заявил о крепких связях между Арменией и Россией. «Мы всегда были с русским народом, и пусть это звучит как лозунг», – приводит пресс-служба РЦНК слова Симоняна.