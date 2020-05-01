После пандемии коронавируса большая часть работников останется на удаленном режиме работы. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил зампредседателя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, это изменение в работе затронет миллионы людей, отметил он в ходе онлайн-совещания по теме совершенствования трудового законодательства. Как добавил парламентарий, уже в течение весенней сессии Госдумы нужно отрегулировать вопрос временного перехода работников на удаленную работу.

Также надо пересмотреть действующую норму Трудового кодекса и о постоянной удаленной работе, так как соответствующая глава 49.1 ТК «не отвечает современным реалиям», приводит слова депутата «Интерфакс».

В ходе совещания лидер партии Дмитрий Медведев рассказал об инициативе политической силы создать трудовые комиссии в каждом регионе. Как он отметил, пандемия инфекции может идти волнами, новые формы занятости станут в этих условиях более востребованы.

В середине марта сообщалось, что в России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса. Пандемия инфекции может идти волнами, новые формы занятости станут в этих условиях более востребованы.

По состоянию на 1 мая число зараженных коронавирусом в стране составило 114 431 человек. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220.

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