Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает TourDom.

Гостям также придется заранее найти и забронировать место для прохождения карантина и организовать прохождение теста на COVID-19.

15 августа собирается начать прием гостей Шри-Ланка, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса. По его словам, «во время пребывания на острове туристы должны сдать тест на коронавирус три или четыре раза».

Попасть в страну можно будет по электронной визе, за оформление которой придется заплатить 100 долларов.

Но, как отметил посол, «если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой».

Подтвердили намерение открыть коммерческое авиасообщение с 1 августа на Сейшелах.

Пассажиры, отправляющиеся туда, должны будут предъявить бронь на весь период отдыха и справку об отсутствии вируса, полученную не ранее чем за три дня до вылета. В стране их ждут проверка температуры, заполнение форм и, при наличии симптомов, сдача экспресс-теста.

В Африке туристам с августа станет доступно сафари в Руанде — там открывается международное сообщение. В аэропорту потребуется предъявить негативные результаты анализов сроком не более трех дней, а после прибытия нужно сдать еще один тест и в ожидании ответа в течение суток изолироваться в отеле за свой счет. При этом национальные парки уже открыты для посещения туристами.