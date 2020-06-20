Число случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре превысило 50 тысяч, скончались 4199 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Суточный прирост заболевших составил 452 человека, общее число заболевших достигло 50 183. Новый коронавирус выявлен у 43 погибших, анализы еще 2 866 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе. Вылечились 5 040 пациентов.

В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня.