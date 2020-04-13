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Россиянка Елена Калистратова скончалась в Эквадоре, предположительно, от коронавируса, сообщил ее муж Олег Некрасов в соцсетях и подтвердил это РИА Новости.

«Алена скончалась от осложнения от респираторной инфекции после операции в госпитале Амбато», — написал он на своей странице в Facebook.

Позже он предоставил РИА Новости ее свидетельство о смерти. В документе говорится, что 45-летняя Елена умерла 11 апреля в больнице города Амбато провинции Тунгурауа.

«Физическое состояние, которое привело к смерти, — острая респираторная недостаточность, предшествующая причина — пневмония, возможный случай COVID-19», — говорится в заключении. Других патологических заболеваний выявлено не было.

Елена была художницей и дизайнером, в Латинской Америке и Эквадоре она жила уже несколько лет.

Связаться с больницей РИА Новости пока не удалось. Комментарием посольства РФ на данный момент РИА Новости пока не располагает.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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