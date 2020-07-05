Национальная полиция Эквадора сообщила об освобождении шести человек, ранее похищенных коренными жителями в эквадорской провинции Пастаса с требованием выдать им тело скончавшегося от коронавируса.

Ранее глава МВД страны Мария Паула Ромо сообщила, что члены общины Кумай коренного народа шуар похитили двоих полицейских и должностное лицо. Они потребовали эксгумировать и выдать им тело скончавшегося от коронавируса коренного лидера, погребенного в соответствии с действующими в стране протоколами. Позднее местный телеканал Ecuavisa сообщил, что три участника поисково-спасательной операции, отправленные на место происшествия, также были похищены. Таким образом, число удерживаемых в плену возросло до шести.

«Национальная полиция Эквадора сообщает, что вечером в субботу, 4 июля были освобождены два сотрудника полиции и четыре должностных лица, которые, предположительно, были похищены в четверг членами общины Кумай в Пастасе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Отмечается, что третьего июля власти Эквадора приняли решение об эксгумации скончавшегося от COVID-19. В субботу решение было приведено в действие, в результате тело лидера было возвращено общине, а заложники освобождены. В настоящий момент им предстоит пройти медицинский осмотр, говорится в сообщении полиции.

Общее число зараженных COVID-19 в Эквадоре, по последним данным, достигло 61 535. Скончались 4769 пациентов с COVID-19. Излечились 5,9 тысячи заболевших.