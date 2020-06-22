Порядка 60 россиян, застрявших в Эквадоре из-за мер против коронавируса, ожидают возвращения на родину, сообщили Mpravda.com в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос возвращения россиян из Эквадора и Центральной Америки находится в проработке.

«Вывозной рейс в настоящий момент ожидают порядка 60 находящихся в Эквадоре россиян. География их пребывания здесь достаточно широкая: помимо столицы (Кито) это и Гуаякиль, и небольшие города на тихоокеанском побережье», — сообщил представитель дипмиссии.

Посольство находится в постоянном контакте с российскими гражданами для помощи в решении всех насущных проблем, связанных с их вынужденным продолжительным пребыванием в Эквадоре.

В Южную Америку было осуществлено несколько вывозных рейсов, на родину вернулись россияне, застрявшие в Бразилии, Перу, Чили, Боливии, Парагвае, Аргентине, Венесуэле и Колумбии.