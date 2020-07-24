Генеральная прокуратура Эквадора готовится предъявить обвинения в контрабанде объектов культурного наследия против экс-президента страны Абдалы Букарама и его сына Хакобо.

«Прокуратура просит назначить дату для слушаний, чтобы сформулировать против Абдалы Букарама и Хакобо Букарама обвинения в предполагаемых правонарушениях, которые состоят в незаконной транспортировке, контрабанде и перепродаже объектов культурного наследия, связанных с предметами, обнаруженными в его доме 3 июня», — говорится в заявлении.

В начале июня Абдала Букарам был задержан полицией за незаконное владение оружием во время обыска по делу о коррупции при закупке медикаментов. Помимо огнестрельного оружия, большого количества медицинских масок и тестов на CОVID-19 правоохранители нашли в его доме ряд археологических артефактов.

Букарам был смещен с поста парламентом после полугода правления в 1996-97 годах, после чего около 20 лет находился в изгнании в Панаме.