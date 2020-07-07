Хотела, чтобы из них вырастили будущих чемпионов?

В Екатеринбурге утка привела семерых утят к зданию академии единоборств, пишет агентство «Новый день».

С той стороны, с которой утиное семейство подошло к зданию, ближайший водоем находится далеко. Откуда точно пришли птицы, никто не знает. Прежде чем отправить нежданных гостей обратно, сотрудники академии накормили их. «Спросили знакомого орнитолога, что им можно дать, оказалось, нельзя хлеб, лук и авокадо, а можно, например, капусту, огурцы, помидоры», – рассказали в академии.

Спортсмены предположили, что утка могла вести своих птенцов в парк «Зеленая роща», который находится рядом с академией. Люди направили утиное семейство в парк, однако оказалось, что уткам туда не надо. Они повернули назад, перешли дорогу тоже в сопровождении спортсменов и отправились по своим делам.

Местные жители в соцсетях сообщили, что через некоторое время это же утиное семейство видели в другой части города. Орнитологи говорят, что беспокоиться за птиц не надо – они отлично ориентируются в городе и могут спокойно преодолевать большие расстояния.

«Многие утки устраивают гнездо и высиживают яйца вдали от водоема, а потом ведут маленьких утят к воде. Эта дорога от гнезда до водоема в городе полна опасностей: машины, люди, высокие парапеты и глухие заборы. Тем не менее, утки неплохо с этим справляются, судя по тому, с какой скоростью растет их численность в городе. Думаю, тут, как и вообще с дикими городскими птицами, человеку есть смысл вмешиваться только тогда, когда утки не просто идут своей дорогой, а явно попали в затруднительное положение. Например, если утята очевидно пытаются, но не могут преодолеть какую-то преграду, которую утка-мать уже перешла, тогда их можно поймать и подсадить, куда им надо, или когда явно выводок рискует попасть под машины – есть смысл показать водителям, чтобы они пропустили уток. Но в общем и целом, без крайней очевидной нужды не стоит вмешиваться в их жизнь, чтобы потом не жалеть об этом своем вмешательстве», – объяснила научный сотрудник института экологии, растений и животных УрО РАН Нина Садыкова.