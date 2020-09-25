Международный форум «Большой Урал» открылся в пятницу в Екатеринбурге. Более 2 тыс. участников из 37 регионов России и 12 стран в течение двух дней — 25 и 26 сентября — обсудят новые возможности в туризме в изменившихся для отрасли условиях ввиду пандемии, сообщил на церемонии открытия первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Я уверен, что, несмотря на сложившиеся условия, форум позволит участникам, гостям, организаторам изучить и перенять передовой опыт, а также поможет пересмотреть существующие механизмы взаимодействия и найти новые подходы к созданию и продвижению туристических продуктов. В этом году мы предлагаем вам для обсуждения наиболее актуальную тему — поиск новых возможностей в туризме в изменившихся для отрасли условиях», — сказал он.

Мероприятия форума будут проходить как офлайн, так и онлайн. Помимо деловой программы, организаторы подготовили экскурсии на ретропоезде, который направится в Верхнюю Пышму, в музеи военной и автомобильной техники. Также для участников пройдут различные мастер-классы, состоится конкурс «Туристический сувенир» для мастеров из разных регионов.

Международный туристический форум «Большой Урал» пройдет 25-26 сентября в Екатеринбурге в восьмой раз. В этом году страной-партнером форума стала Чехия. В мероприятии принимают участие представители туриндустрии и сферы гостеприимства из России и других стран.