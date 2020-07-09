В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошли прения сторон по уголовному делу в отношении трех сотрудников ППС УМВД города, обвиняемых в изнасиловании девушки. Сторона обвинения попросила суд назначить Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову наказание в виде 9 лет, а Вадиму Мустафину — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен 15 июля.

Как сообщил представляющий интересы потерпевшей адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права», инцидент произошел в августе 2019 года, когда полицейские задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Они завели девушку в служебный «уазик» и там надругались над ней.

Все трое уже были уволены из органов. Также были уволены трое их непосредственных начальников. Еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.