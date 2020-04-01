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Отец больного коронавирусом скончался в Екатеринбурге, у умершего предварительно был отрицательный тест на коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В настоящее время в области лабораторно подтверждены 33 случая заболевания. Сообщалось, что состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых — средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии. Также отмечалось, что восемь человек выписаны. В регионе действует режим самоизоляции. Скончавшихся от коронавируса в области нет.

«С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице N6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом. У него самого был предварительно отрицательный тест на коронавирус. Пожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 марта. После проведенного системного тромболизиса было улучшение по клинике и ЭКГ. Следующие сутки он был стабилен, но затем состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где впал в кому», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам Куйвашева, врачи боролись за жизнь мужчины до последнего. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности.

View this post on Instagram С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице N6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом. У него самого был предварительно отрицательный тест на коронавирус. Пожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 марта. После проведенного системного тромболизиса было улучшение по клинике и ЭКГ. Следующие сутки он был стабилен, но затем состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где впал в кому. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности. Я выражаю соболезнования семье и близким. Понимаю, что для вас это невосполнимая утрата. A post shared by Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) on Apr 1, 2020 at 9:11am PDT

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