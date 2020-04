View this post on Instagram

С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице N6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом. У него самого был предварительно отрицательный тест на коронавирус. Пожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 марта. После проведенного системного тромболизиса было улучшение по клинике и ЭКГ. Следующие сутки он был стабилен, но затем состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где впал в кому. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности. Я выражаю соболезнования семье и близким. Понимаю, что для вас это невосполнимая утрата.