В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу высадили из троллейбуса, потому что у девочки не хватило одного рубля для покупки билета. Об этом мать подростка Елена Филанович сообщила в Facebook.

По словам женщины, одна из пассажирок хотела заплатить рубль за девочку, но кондуктор отказалась взять деньги.

«Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет. Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут», — цитирует Филанович сайт kp.ru.

По ее словам, дочь только перед этим месяц болела ангиной и пришла домой с ледяными руками.

Позже публикация была удалена.

27 декабря сообщалось, что в Новосибирске кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.