Все новости на карте

Власти Екатеринбурга отменили майские массовые шествия и парад Победы из-за ситуации с коронавирусом, сообщает мэрия в четверг.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.

«Эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID-19, внесла свои коррективы в традиционное отмечание первомайского Дня весны и труда и Дня Победы. В этом году в Екатеринбурге каких-либо массовых мероприятий, митингов и шествий 1 мая не состоится. Тем не менее свердловские профсоюзы намерены провести в этот день различные акции в формате флешмоба. Не будет в уральской столице и традиционного парада войск Екатеринбургского гарнизона по случаю Дня Победы, однако отмечать этот святой для всех праздник екатеринбуржцы будут обязательно», — говорится в сообщении.

В первую очередь, горожане поздравят с 75-летием Победы всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируется проведение еще ряда мероприятий, посвященных знаменательной дате, уточняют власти.

Рамблер

В эти дни особое внимание будет уделено охране памятников, мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Чтобы исключить акты вандализма, наряду с полицией, к охране привлекут общественные объединения правоохранительной направленности, народные дружины и казачьи общества. На территории Екатеринбурга насчитывается 134 объекта воинской славы, отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф..

Видео дня. Ивлеева нарисовала картину голой грудью в эфире с Тимати