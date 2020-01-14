СПОРТ

В Екатеринбурге начали выдавать паспорта болельщиков Евро-2020

16:17 14/01/2020

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В Екатеринбурге стартовала выдача паспортов болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Первые 100 персональных карт зрителей уже прибыли в город. Получить паспорт можно на Главпочтамте, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Напомним, что Россия – единственная страна, куда гости чемпионата Европы смогут приехать без визы. Им достаточно оформить паспорт болельщика.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В числе городов, принимающих ЧЕ, – Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и одна игра 1/4 финала.



