Министерство здравоохранения Египта сообщило в ночь на вторник о 969 новых случаях заражения коронавирусом за сутки; впервые с конца мая этот показатель опустился ниже отметки в тысячу случаев.

«Зафиксированы 969 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 79 человек», — говорится в полученном Mpravda.com заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. За воскресенье было зафиксировано 1218 новых заражений и 63 смерти.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу человек 28 мая.

Мугахед сообщил, что теперь, согласно рекомендациям ВОЗ, выздоровевшим от коронавируса считается пациент, у которого в течение десяти дней отсутствуют симптомы заболевания.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 76 222 человека, 21 238 из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3422 человека», — сообщил он. За сутки из больниц выписаны 512 человека.

С 27 июня власти Египта отменили комендантский час и разрешили возобновить работу ранее закрытых из-за пандемии коронавируса объектов — ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер предосторожности и ограничении числа посетителей. С 1 июля возобновлено международное и внутреннее авиасообщение, открыты музеи для ограниченного числа посетителей.

Возобновили работу также мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан было решено пока не проводить. В случае нарушения предписанных мер предосторожности власти могут запретить их работу.

Несмотря на снятие многих ограничений, парки и пляжи, кроме тех, что расположены на территории отелей, останутся закрытыми, так как власти опасаются массовых собраний, способствующих передаче коронавируса.