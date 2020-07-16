Туристы перед поездкой на курорты Египта обязаны подписать документ о том, что они не контактировали с больными коронавирусом, египетская сторона готова обсудить с РФ меры предосторожности на курортах и в аэропортах, заявила Mpravda.com замминистра туризма Египта Гада Шаляби.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что восемь стран, в том числе Египет, официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях.

Шаляби отметила, что пока туристам для въезда в Египет не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, но не исключила, что правила въезда впоследствии могут измениться.

«Однако турист обязан перед тем, как отправиться в путешествие и сесть в самолет, подписать документ о том, что он не контактировал ранее с людьми, у которых подозревают наличие коронавируса, или тем более с носителями заболевания», — рассказала Шаляби.

По словам замминистра, на курортах предприняты серьезные меры предотвращения распространения COVID-19, в том числе меры социального дистанцирования и регулярная дезинфекция туристических объектов. Шаляби отметила, что в открытых для туристов провинциях Красное море, Южный Синай и Матрух степень распространения коронавируса небольшая.

Также она отметила, что сотрудники отелей, работающие в других провинциях, при возвращении в «туристические» провинции после отпуска обязаны провести 14 дней в карантине во избежание заражения постояльцев.

По словам Шаляби, египетские власти надеются, что российская сторона согласится запустить прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. «Мы готовы к приему российских туристов на этих курортах. Мы хотим обсудить с российской стороной предпринятые нами меры предосторожности на курортах и в аэропортах, и есть ли у них какие-то замечания или дополнительные требования, мы их изучим и посмотрим, можно ли их реализовать», — отметила замминистра.

Ранее власти Египта приняли решение сделать бесплатной туристическую визу для туристов, которые посетят провинции Красное море, Южный Синай и Матрух до 30 октября.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы почти 85 тысяч заболеваний коронавирусом, вылечились 26,5 тысяч пациентов, скончались 4067 человек.

Сейчас в Египте принимают гостей отели, получившие специальный сертификат по итогам аудита минтуризма, минздрава и Ассоциации гостиничных объектов. В ресторанах запрещен режим «шведского стола», под запретом массовые мероприятия внутри гостиниц. Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.