Египетские силовики ликвидировали на севере Синая двух террористов, планировавших серию атак в годовщину революции 30 июня, сообщила газета Al-Masry al-Youm во вторник со ссылкой на заявление МВД Египта.

«Ликвидированы двое опасных террористов в районе Гальбана на севере Синая», — передает издание.

Операция проведена после того, как службы безопасности получили информацию о группе террористов, готовивших серию нападений на объекты ВС и полиции во время празднования годовщины событий 30 июня 2013 года.

Семь лет назад в Египте начались массовые антиправительственные протесты, которые привели к отстранению от власти правившего всего год президента-исламиста Мухаммеда Мурси, выходца из запрещенной в стране ассоциации «Братья-мусульмане»*. Эти события получили название «революции 30 июня».

*Террористическая организация, запрещенная в России.