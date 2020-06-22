Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 55 тысяч, сообщил в ночь на понедельник минздрав страны.

Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена в четверг.

«Зафиксированы 1475 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 87 человек», — говорится в полученном Mpravda.com заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Больше всего зараженных в северных провинциях Каир, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 55 233 человека, 14 736 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 2193 человека», — сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 409 человек.

Минздрав призвал граждан соблюдать меры безопасности и носить медицинские маски. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч египетских фунтов (около 255 долларов).

В Египте до конца июня действуют ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, а также комендантский час с 20.00 до 4.00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.

С 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу религиозных учреждений.