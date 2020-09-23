Вопросы об изменениях в Конституцию России будут включены в задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 1 июля состоялся основной день общероссийского голосования о поправках. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их внесение, 21,27% — не поддержали.

ЕГЭ по трем предметам изменят

Сегодня в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что в 2021 году в контрольно-измерительные материалы (КИМ) для ЕГЭ по обществознанию будут включены вопросы о внесенных в Конституцию изменениях.

После того как были озвучены предварительные итоги голосования по Конституции, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал итоги голосования однозначным триумфом и заявил, что де-факто голосование было референдумом о доверии президенту. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сути голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление стоящих перед Россией сложнейших вызовов.