Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.

По его словам, это личная позиция парламентария и подобные инициативы фракция не поддерживает, передает «РИА Новости».

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает», — подчеркнул Исаев.

Он добавил, что партия очень осторожно относится к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Политик отметил, что подобные предложения останутся «на уровне размышлений».

Ранее Вострецов заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.

По данным ФНС России, за 10 месяцев 2019 года в России в качестве самозанятых зарегистрировались 284 тыс. человек. 27 ноября сообщалось, что большинство (72%) экономически активных россиян старше 18 лет рассматривают переход на «работу на себя».