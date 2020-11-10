В Еврейской автономной области ввели новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

С 9 ноября кафе и рестораны должны работать максимум до 23 часов. В организациях, где постоянно находятся люди, должны регулярно проводить дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря, а также обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Ранее в регионе ввели бессрочный запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба правительства автономии.

«До 23 ноября сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В случае следования к месту работы людям необходимо иметь при себе справку по форме, утвержденной правительством ЕАО и подписанной работодателем». — говорится в сообщении.

Всего в области выявлено 2360 случаев COVID-19. 1246 пациентов выздоровели, 39 скончались.