Мост «Нижнеленинское — Тунцзян» через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО.

Ранее сообщалось, что этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Он рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Китайская сторона завершила строительство своей части моста еще в октябре 2018 года. Срок сдачи российской части неоднократно сдвигался, в последний раз — на 2021 год. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ранее отмечал, что «желательно завершить все работы в установленные сроки — это первый квартал 2021 года».

«У ООО «Рубикон» (заказчик — ред.) нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ — 3 квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии — 4 квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте», — рассказал первый заместитель гендиректора «Рубикона» Мурад Магомедов, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.

По словам Магомедова, сейчас строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием производства со стороны генерального подрядчика. Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе, добавил он.